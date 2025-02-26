В Сердобске 5-летнего мальчика госпитализировали после ДТП

26.02.2025 | 13:39

В Сердобске в ДТП с двумя автомобилями пострадал 5-летний мальчик.

Авария случилась во вторник, 25 февраля, напротив дома № 8 на улице Красной. В 10:30 там столкнулись Renault Duster с 78-летним водителем и ВАЗ-2112 с 30-летней женщиной за рулем.

В результате оба получили травмы и после оказания медпомощи были отпущены.

Также в ДТП пострадал маленький пассажир отечественного автомобиля, его госпитализировали с повреждениями различной тяжести.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

Жителей Пензенской области просят соблюдать скоростной режим, боковой интервал и не выполнять необдуманных и резких маневров. При перевозке маленьких пассажиров нужно обязательно использовать детские удерживающие устройства.