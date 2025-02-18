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Происшествия

В Пензе на мебельном производстве погиб рабочий

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В Пензе следственное управление разбирается в обстоятельствах трагедии на мебельном производстве в Железнодорожном районе.

ЧП случилось 13 февраля. В производственном цехе организации на 30-летнего оператора станка, занятого работой, упали пиломатериалы, складированные у стены.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочего, возбудили уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по области
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