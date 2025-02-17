В Пензе мужчина провалился под лед на Суре

В Пензе на Суре мужчина провалился под лед. Информация об этом появилась в воскресенье, 16 февраля.
Горожане сообщили в Сети, что это произошло в районе Маньчжурии. Мужчину не удалось спасти.
Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области, сообщение о ЧП поступило в отдел полиции 16-го числа в 11:33.
Из Суры в районе улицы Лагерной достали тело мужчины 1988 года рождения. По факту случившегося проводят проверку.
3 января в Пензе на реке в районе улицы Локтионова (микрорайон Междуречье) под лед провалилась 28-летняя женщина. Она сумела выбраться самостоятельно и ушла. Прибывшие на место спасатели нашли только телефон возле полыньи.
В крещенскую ночь у подвесного моста в Суре едва не утонул мужчина. Его вытащили из воды и передали медикам.
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