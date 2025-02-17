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Происшествия

В Пензе мужчина провалился под лед на Суре

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В Пензе на Суре мужчина провалился под лед. Информация об этом появилась в воскресенье, 16 февраля.

Горожане сообщили в Сети, что это произошло в районе Маньчжурии. Мужчину не удалось спасти.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области, сообщение о ЧП поступило в отдел полиции 16-го числа в 11:33.

Из Суры в районе улицы Лагерной достали тело мужчины 1988 года рождения. По факту случившегося проводят проверку.

3 января в Пензе на реке в районе улицы Локтионова (микрорайон Междуречье) под лед провалилась 28-летняя женщина. Она сумела выбраться самостоятельно и ушла. Прибывшие на место спасатели нашли только телефон возле полыньи.

В крещенскую ночь у подвесного моста в Суре едва не утонул мужчина. Его вытащили из воды и передали медикам.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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