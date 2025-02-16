В Засечном у ребенка загорелся сотовый телефон

16.02.2025 | 13:19

В Засечном Пензенского района едва не случилась беда из-за загоревшегося мобильного телефона. О ЧП рассказал мальчик во время урока, который проводили в школе имени М. Ю. Лермонтова сотрудники МЧС.

По словам ученика, телефон лежал на подушке и внезапно загорелся. Родители быстро отреагировали: выбросили пылающую подушку из окна 6-го этажа.

«Необдуманный поступок едва не привел к беде. Подушка могла залететь в окно или на балкон расположенного ниже этажа», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Спасатели напомнили о порядке действий, если загорелся сотовый:

- устройство нужно обесточить (вытащить зарядное устройство из розетки или, если это невозможно, обесточить весь дом);

- следует использовать огнетушитель или подручные средства (пищевую соду, землю из цветочного горшка).