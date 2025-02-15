На трассе М-5 под Пензой случилось смертельное ДТП

15.02.2025 | 12:39

В субботу, 15 февраля, на федеральной автодороге М-5 в районе поселка Монтажного под Пензой случилось смертельное ДТП.

Видео с места трагедии появилось в Сети. На кадрах запечатлены грузовик с разбитой передней частью и легковой автомобиль, превратившийся в груду металла. На него накинуты голубые простыни.

Еще одна легковая машина, чуть дальше, съехала под откос.

На место происшествия прибыли 2 бригады скорой помощи, спасатели и сотрудники ГАИ. Свидетели сообщают, что, по-видимому, погибли 4 человека.

Ранее очевидец сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием 5 машин в районе села Лебедевка Пензенского района.