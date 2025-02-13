В Кузнецке из горящего дома эвакуировали человека

13.02.2025 | 10:06

В Кузнецке утром четверга, 13 февраля, произошел пожар в 2-квартирном деревянном доме на улице Ленина.

Вызов спасатели приняли в 5:37. На место выехали 16 человек на 4 спецмашинах.

Пламя охватило площадь 150 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из горящего дома 1 человека.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования.

11 февраля в селе Мордовский Ишим Городищенского района загорелся дом. После тушения пламени пожарные нашли тело 86-летней женщины. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.