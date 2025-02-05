В Заречном в ДТП погиб 66-летний водитель

Во вторник, 4 февраля, в Заречном в ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-21074.
По предварительным данным, трагедия случилась в 15:25 напротив дома № 68 на улице Индустриальной.
За рулем ВАЗа находился мужчина 1958 года рождения.
«Водитель допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие», - описали произошедшее в областной Госавтоинспекции. Человек скончался на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
1 февраля случилась смертельная авария в Городищенском районе: около 18:00 на 29-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань неизвестный автомобилист сбил 40-летнего мужчину.
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