В Заречном в ДТП погиб 66-летний водитель

05.02.2025 | 12:05

Во вторник, 4 февраля, в Заречном в ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-21074.

По предварительным данным, трагедия случилась в 15:25 напротив дома № 68 на улице Индустриальной.

За рулем ВАЗа находился мужчина 1958 года рождения.

«Водитель допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие», - описали произошедшее в областной Госавтоинспекции. Человек скончался на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

1 февраля случилась смертельная авария в Городищенском районе: около 18:00 на 29-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань неизвестный автомобилист сбил 40-летнего мужчину.