В Пензе пенсионерку разыскивают по подозрению в краже

04.02.2025 | 19:10

В Пензе объявили в розыск пожилую женщину, подозреваемую в краже. Ориентировку на нее опубликовали во вторник, 4 февраля.

На вид злоумышленнице около 60 лет, у нее среднее телосложение и светлые волосы.

Предполагается, что пенсионерка похитила кошелек. По данному факту правоохранителями уже возбуждено уголовное дело.

Им занимаются сотрудники отдела полиции № 4, расположенного в Железнодорожном районе Пензы.

«Если вы обладаете информацией о разыскиваемой, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8412) 59-81-31, 112», - обратились к населению полицейские.