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Происшествия

В Пензе пенсионерку разыскивают по подозрению в краже

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В Пензе объявили в розыск пожилую женщину, подозреваемую в краже. Ориентировку на нее опубликовали во вторник, 4 февраля.

В Пензе пенсионерку разыскивают по подозрению в краже

На вид злоумышленнице около 60 лет, у нее среднее телосложение и светлые волосы.

Предполагается, что пенсионерка похитила кошелек. По данному факту правоохранителями уже возбуждено уголовное дело.

Им занимаются сотрудники отдела полиции № 4, расположенного в Железнодорожном районе Пензы.

«Если вы обладаете информацией о разыскиваемой, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8412) 59-81-31, 112», - обратились к населению полицейские.

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Источник — фото № 2 областного УМВД РФ
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