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Происшествия

В Пензе хулиган набросился на таксиста с оскорблениями

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Поздним вечером в понедельник, 3 февраля, правоохранителям пришлось вмешаться в конфликт, разгоревшийся в центре Пензы.

Сотрудники Росгвардии, находившиеся в патруле, заметили, что в салоне такси, припаркованного возле бара на улице Кирова, пассажир эмоционально предъявляет претензии к водителю.

Росгвардейцы спросили у таксиста, что происходит. Тот объяснил, что в машину сел мужчина, от которого сильно пахло алкоголем, и потребовал довезти его до определенного места.

«Водитель попытался объяснить, что не может этого сделать из-за отсутствия заказа в приложении, однако пассажир пришел в ярость и начал выкрикивать оскорбления в его адрес. Бойцы попытались успокоить дебошира, но он продолжал хулиганить», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге 27-летнего мужчину задержали и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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