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Происшествия

60-летняя жительница Заречного попала под автобус

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В среду, 29 января, в Пензенской области почти одновременно произошли два ДТП, в которых пострадали пожилые женщины-пешеходы.

Первое случилось в 7:20 в областном центре. Напротив дома № 36 на улице Лядова 45-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 наехал на 65-летнюю пенсионерку.

Через 10 минут после первого произошел второй дорожный инцидент.

«По предварительным данным, в 7:30 напротив дома № 29 на улице Ленина в городе Заречном 64-летний водитель автобуса ПАЗ 320412-04 допустил наезд на 60-летнюю женщину», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Обеих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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