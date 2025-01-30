60-летняя жительница Заречного попала под автобус

30.01.2025 | 12:53

В среду, 29 января, в Пензенской области почти одновременно произошли два ДТП, в которых пострадали пожилые женщины-пешеходы.

Первое случилось в 7:20 в областном центре. Напротив дома № 36 на улице Лядова 45-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 наехал на 65-летнюю пенсионерку.

Через 10 минут после первого произошел второй дорожный инцидент.

«По предварительным данным, в 7:30 напротив дома № 29 на улице Ленина в городе Заречном 64-летний водитель автобуса ПАЗ 320412-04 допустил наезд на 60-летнюю женщину», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Обеих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.