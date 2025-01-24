Автомобилистов обеспокоил пожар у трассы под Пензой

24.01.2025 | 17:45

Днем в пятницу, 24 января, на трассе Пенза - Тамбов случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 15:10.

Густой столб черного дыма под Пензой привлек внимание автомобилистов, и они начали интересоваться произошедшим в соцсетях и мессенджерах.

Как оказалось, на открытой территории около трассы загорелся мусор.

«Пожар ликвидирован силами 1 единицы техники и 4 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе областного управления.

Накануне вечером в Пензенской области случился смертельный пожар. На улице Октября в Спасске загорелась комната в жилом доме, погиб 44-летний мужчина. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.