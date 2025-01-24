Сетевое издание|18+|Пятница|24 янв 2025|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Автомобилистов обеспокоил пожар у трассы под Пензой

Печать
Telegram

Днем в пятницу, 24 января, на трассе Пенза - Тамбов случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 15:10.

Густой столб черного дыма под Пензой привлек внимание автомобилистов, и они начали интересоваться произошедшим в соцсетях и мессенджерах.

Как оказалось, на открытой территории около трассы загорелся мусор.

Автомобилистов обеспокоил пожар у трассы под Пензой

«Пожар ликвидирован силами 1 единицы техники и 4 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе областного управления.

Накануне вечером в Пензенской области случился смертельный пожар. На улице Октября в Спасске загорелась комната в жилом доме, погиб 44-летний мужчина. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте