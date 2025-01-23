Житель Каменки разгромил бильярдный клуб

23.01.2025 | 09:33

В Каменке задержали 32-летнего местного жителя, устроившего погром в бильярдном клубе. Инцидент произошел вечером в среду, 22 января.

Мужчина был нетрезв и пожелал отдохнуть в клубе. Ему сообщили, что заведение закрывается. Известие не понравилось гостю. Рассвирепев, он начал опрокидывать столы, плевать на пол, громко материться.

Хозяин клуба вызвал правоохранителей. На место прибыли росгвардейцы. Они попытались успокоить неадекватного мужчину, но тот не унимался и не реагировал.

«Хулиган был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее в Пензе задержали гражданина, который не хотел уходить из пиццерии. Мужчина вел себя агрессивно и бросался на персонал.