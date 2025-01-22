Пензенцы сообщили о пожаре в Дальнем Арбекове

22.01.2025 | 08:54

Утром в среду, 22 января, на окраине областного центра произошел серьезный пожар. О нем сообщила читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

«Что-то горит в лесополосе у дороги в районе улицы 65-летия Победы», - рассказала она, подтвердив свои слова фото с места события.

Также видеозапись с языками пламени, клубами черного дыма и пожарными машинами появилась в Сети.

«Горит дом в районе СТ «Лесное» (Богословский сельсовет) за ЖК «Эко-Квартал Запрудный», - уточнил автор.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, на месте работают подразделения.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 января в селе Малая Сердоба при пожаре в частном доме погиб 10-летний ребенок.

Фото № 2, 3 - «Подслушано в Арбеково».