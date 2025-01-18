В Пензе 47-летний мужчина умер на автобусной остановке

18.01.2025 | 14:40

В субботу, 18 января, на улице Стасова в Пензе умер человек. ЧП случилось на остановке общественного транспорта у клинической больницы № 6.

Кадры с места происшествия появились в Сети. На них видно сидящую на лавке фигуру, накрытую голубой одноразовой простыней. Рядом стоит автомобиль скорой помощи.

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что в 10:15 в полицию поступило сообщение очевидцев: на остановке находится человек без признаков жизни.

«Умерший - мужчина 1977 года рождения», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Причину скоропостижной кончины гражданина установят специалисты.

Год назад, 20 января 2024-го, 57-летнему мужчине стало плохо на улице у дома на Лобачевского, 7Б. Прохожие вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть.