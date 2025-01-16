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Происшествия

В Пензе назвали причину возгорания в автобусе № 82с

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В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» прокомментировали ЧП с автобусом № 82с на улице Антонова утром в четверг, 16 января.

Общественный транспорт неожиданно загорелся напротив дома № 15. ЧП попало на видео. Его опубликовали в Сети.

Водитель не растерялся и быстро помог эвакуироваться пассажирам. Позже он открыл технологический отсек, однако в тот момент огня уже не было - лишь клубами вырывался дым и на асфальт сыпались искры.

Как пояснили в ГКУ, автобус марки «Ютонг» (госномер С398РВ) загорелся из-за попадания топлива на выхлопную систему.

«Данный факт воспламенения топлива был устранен водителем самостоятельно путем выключения электропитания автобуса. Кузов и другие агрегаты автобуса не повреждены, пострадавшие отсутствуют. В настоящее время неисправность автономного отопителя устранена, автобус работает на линии в штатном режиме», - рассказали специалисты.

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Источник — фото ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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