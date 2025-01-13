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Происшествия

В Бековском районе сигарета стала причиной смертельного пожара

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В ночь на понедельник, 13 января, в поселке Плодосовхоз Бековского района произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании в жилом трехквартирном доме на улице Почтовой поступил в МЧС в 1:37. На место выехали 10 человек на 4 спецмашинах.

Площадь пожара составила 52 квадратных метра. Выгорели одна квартира полностью и одна частично.

При тушении пожарные обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается. По предварительной версии, трагедия случилась из-за неосторожности при курении.

«С начала 2025 года по причине неосторожности при курении произошло уже 4 пожара, 1 человек погиб и 1 травмирован. В 2024-м по этой причине произошел 721 пожар, 26 человек погибли и 14 травмированы», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото областного ГУ МЧС России
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