Пенсионерку едва не погубила неосторожность при курении

11.01.2025 | 13:30

В субботу, 11 января, пожарные спасли жизнь 72-летней жительнице Пензы.

В 10:45 дежурному поступило сообщение о возгорании на 7-м этаже 9-этажного дома на улице Комсомольской. На борьбу с огнем прибыли 13 человек личного состава на 3 спецавтомобилях. Они эвакуировали 4 жителей многоэтажки и спасли пожилую женщину, а затем передали ее медикам.

В квартире сгорели постельные принадлежности на площади 5 кв. м.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Чтобы такого не повторилось, в ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили несколько правил безопасности;

- не курить в постели и ином месте для сна;

- не бросать непотушенные спички и окурки;

- не зажигать сигарету рядом с легковоспламеняющимися материалами и горючими жидкостями.

Накануне вечером в Пензе пламя уничтожило деревянный дом на улице Серпуховской. На тушение привлекались 24 пожарных и 5 спецмашин. Люди не пострадали.