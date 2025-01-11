Сетевое издание|18+|Суббота|11 янв 2025|17:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пенсионерку едва не погубила неосторожность при курении

Печать
Telegram

В субботу, 11 января, пожарные спасли жизнь 72-летней жительнице Пензы.

В 10:45 дежурному поступило сообщение о возгорании на 7-м этаже 9-этажного дома на улице Комсомольской. На борьбу с огнем прибыли 13 человек личного состава на 3 спецавтомобилях. Они эвакуировали 4 жителей многоэтажки и спасли пожилую женщину, а затем передали ее медикам.

В квартире сгорели постельные принадлежности на площади 5 кв. м.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Чтобы такого не повторилось, в ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили несколько правил безопасности;

- не курить в постели и ином месте для сна;

- не бросать непотушенные спички и окурки;

- не зажигать сигарету рядом с легковоспламеняющимися материалами и горючими жидкостями.

Накануне вечером в Пензе пламя уничтожило деревянный дом на улице Серпуховской. На тушение привлекались 24 пожарных и 5 спецмашин. Люди не пострадали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте