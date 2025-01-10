На борьбу с огнем в Цыганском Поселке привлекли 24 пожарных

Вечером в пятницу, 10 января, в Цыганском Поселке случился пожар. Загорелся деревянный дом на улице Серпуховской.
Тревожный сигнал поступил в 18:44. На тушение привлекались 24 пожарных и 5 спецмашин.
Пожар ликвидировали.
«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади деревянного дома размером 24 кв. м», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Погибших и пострадавших нет.
В декабре в Цыганском Поселке огонь охватил частный дом и соседнее строение. Площадь пожара составила 400 кв. м.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀