На борьбу с огнем в Цыганском Поселке привлекли 24 пожарных

10.01.2025 | 20:21

Вечером в пятницу, 10 января, в Цыганском Поселке случился пожар. Загорелся деревянный дом на улице Серпуховской.

Тревожный сигнал поступил в 18:44. На тушение привлекались 24 пожарных и 5 спецмашин.

Пожар ликвидировали.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади деревянного дома размером 24 кв. м», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погибших и пострадавших нет.

В декабре в Цыганском Поселке огонь охватил частный дом и соседнее строение. Площадь пожара составила 400 кв. м.