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Общество

Синоптики предупредили об ухудшении погоды 7 января

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Во вторник, 7 января, в Пензенской области ожидается облачная погода со снегом и метелью (местами). Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Рождественская ночь окажется морозной, уличные термометры покажут -10...-15 градусов, пройдет небольшой снег. Днем осадки станут более интенсивными, воздух прогреется до 0...-5 градусов. Такой же температура останется до следующего утра.

Ветер будет южным, ночью он подует со скоростью 8-13 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 18 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Пензенской области порекомендовали быть особенно внимательными и осторожными при передвижении пешком и на автомобиле, не подходить к шатким, незакрепленным конструкциям. Если потребуется помощь, следует звонить по номерам: 101, 112.

В старину верили, что обилие снега 7 января - к благополучному году, а оттепель - к ранней весне; если разыгралась метель, значит, зима скоро закончится.

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