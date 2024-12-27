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Происшествия

В Пензе в ночном ДТП погиб 18-летний водитель «Калины»

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В ночь на пятницу, 27 декабря, на улице Гагарина в Пензе погиб в ДТП 18-летний водитель.

В Пензе в ночном ДТП погиб 18-летний водитель «Калины»

Трагедия случилась в 1:00 напротив дома № 3а. Молодой человек, управлявший автомобилем «Лада Калина», врезался в световую опору.

В Пензе в ночном ДТП погиб 18-летний водитель «Калины»

Удар практически уничтожил переднюю часть машины. На место прибыли экстренные службы: скорая помощь, полиция и пожарные.

В Пензе в ночном ДТП погиб 18-летний водитель «Калины»

От полученных травм водитель скончался.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в областной Госавтосипекции.

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Источник — видео областной ГАИ
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