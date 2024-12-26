На улице Тернопольской пассажир Volkswagen пострадал в ДТП

26.12.2024 | 10:54

Вечером в среду, 25 декабря, на улице Тернопольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 2 автомобилей.

По предварительным данным, в 17:40 напротив дома № 33 на Ладожской столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Polo. За рулем первой машины был 29-летний мужчина, второй управлял 54-летний водитель.

64-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести, ему потребовалась госпитализация.

На место аварии прибыли спасатели. Они устранили вторичные поражающие факторы при ДТП, помощь по деблокированию пострадавших не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.