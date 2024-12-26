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Происшествия

На улице Тернопольской пассажир Volkswagen пострадал в ДТП

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Вечером в среду, 25 декабря, на улице Тернопольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 2 автомобилей.

По предварительным данным, в 17:40 напротив дома № 33 на Ладожской столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Polo. За рулем первой машины был 29-летний мужчина, второй управлял 54-летний водитель.

64-летний пассажир Volkswagen получил травмы различной степени тяжести, ему потребовалась госпитализация.

На улице Тернопольской пассажир Volkswagen пострадал в ДТП

На место аварии прибыли спасатели. Они устранили вторичные поражающие факторы при ДТП, помощь по деблокированию пострадавших не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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