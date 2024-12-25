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Происшествия

В Кузнецке 34-летний мужчина погиб под колесами машины

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Во вторник, 24 декабря, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

В Кузнецке 34-летний мужчина погиб под колесами машины

По предварительным данным, в 17:00 на 752-м километре автодороги М-5 «Урал» 54-летний водитель автомобиля Omoda C5 наехал на 34-летнего мужчину.

В Кузнецке 34-летний мужчина погиб под колесами машины

Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

В Кузнецке 34-летний мужчина погиб под колесами машины

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

В минувшие выходные в Мокшанском районе произошли 2 смертельные аварии. В них погибли 71-летний пенсионер и 44-летний мужчина. Оба управляли автомобилями.

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Источник — видео областной ГАИ
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