Нападение собак на ребенка в Заречном: начата проверка

19.12.2024 | 16:37

Следователи проверят информацию о нападении собак на 10-летнего ребенка в Заречном. Девочку укусили за ногу и повалили на землю возле городской поликлиники.

Сообщение о нападении появилось вечером 13 декабря в зареченском телеграм-канале. О ЧП рассказала мать школьницы.

«Дочь смогла подняться и убежать. Ребенок начал вакцинацию от бешенства. Мы планируем обращаться в надзорные органы, поскольку это не первый случай нападения в городе и с этим что-то нужно делать», - написала женщина.

В комментариях горожане также рассказали об агрессивном поведении бездомных собак. Кроме того, на обращение зареченки ответил представитель администрации ЗАТО.

«Работа по отлову собак, проводимая в рамках муниципальных контрактов, заключенных «Управлением материально-технического обеспечения», продолжается. На сегодняшний день из города было вывезено 34 особи: 13 особей - в 2022 году; 15 особей - в 2023 году; 6 особей - в 2024 году. Кроме того, в благотворительный фонд «Лохматый друг» были помещены 63 особи в 2022 году, 49 особей - в 2023 году и 56 особей - в 2024 году», - отчитался он.

Сообщение о нападении привлекло внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК России.