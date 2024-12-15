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Происшествия

В Пензе в Цыганском Поселке случился сильный пожар

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Днем в воскресенье, 15 декабря, в Цыганском Поселке случился сильный пожар. Дым видели жители разных районов города.

По предварительным данным, загорелись частный дом и кровля соседнего строения на улице Серпуховской. Огонь охватил 350 кв. м.

На кадрах, опубликованных пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области, видно, как пожарные работают на месте, заливая дом водой. Из-под его крыши идет густой дым.

По информации, которая еще подлежит уточнению, пострадавших нет.

UPD: по данным на 13:18, площадь пожара увеличилась до 400 кв. м. Огонь тушат 30 человек личного состава МЧС России, задействовано 7 единиц техники.

Ранее в селе Ломовка Лунинского района произошел пожар, который унес человеческую жизнь. Вероятной причиной ЧП стало курение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео и фото МЧС России
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