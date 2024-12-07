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Происшествия

В Арбекове 54 многоэтажки остались без холодной воды

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В субботу, 7 декабря, в районе дома № 91 на улице Ладожской случилась авария на сетях - прорвало водопровод диаметром 600 мм.

Ресурсники отключили холодное водоснабжение в 54 многоквартирных домах и 7 социальных объектах.

По данному факту прокуратура Октябрьского района организовала проведение проверки.

«Будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению ее последствий, а также соблюдению требований законодательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества», - сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство контролирует ход ремонта.

3 декабря из-за аварии на очистной станции «Подгорная» в Пензе холодной воды лишились 1 191 частное домовладение, 141 многоквартирный дом и 4 медицинских учреждения, в том числе областная больница имени Бурденко. Кроме того, отключили отопление в 14 домах.

Ремонт занял несколько часов. Ресурс вернули жителям 4-го числа.

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Источник — фото областной прокуратуры
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