В Пензе следователи рассказали о погибшей при пожаре женщине

27.11.2024 | 20:32

76-летняя пенсионерка, погибшая при пожаре в частном доме в 2-м Симферопольском проезде в Пензе, жила одна. Об этом рассказали в региональном СУ СК РФ.

Трагедия произошла утром в среду, 27 ноября. Огонь охватил кровлю на площади 50 кв. м и внутренние помещения (30 кв. м), уточнили в областном ГУ МЧС России.

На тушение пламени выезжали 20 спасателей, было задействовано 5 спецмашин.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в следственном комитете.

Предварительная причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования. Извещателя, который мог бы вовремя предупредить о возгорании громким звуком, в доме пожилой горожанки не было.