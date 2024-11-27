В Пензе при пожаре погибла 76-летняя женщина

27.11.2024 | 11:21

Утром в среду, 27 ноября, в Пензе случился пожар, унесший человеческую жизнь. В 2-м Симферопольском проезде загорелся частный дом.

Огонь охватил кровлю на площади 50 кв. м и внутренние помещения (30 кв. м), уточнили в региональном ГУ МЧС России.

На тушение пламени выезжали 20 спасателей, было задействовано 5 спецмашин.

«Погибла 76-летняя женщина. Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования», - добавили в ведомстве.

Извещателя, который мог бы вовремя предупредить о возгорании громким звуком, в доме пожилой горожанки не было.