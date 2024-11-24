В Колышлее пожар в частном доме унес человеческую жизнь

24.11.2024 | 14:15

В субботу, 23 ноября, пожар в районном поселке Колышлей унес человеческую жизнь. Погиб мужчина.

Трагедия случилась около 17:00 на улице Пацаева. Загорелся частный дом на площади 18 кв. м. Его тушили 11 сотрудников МЧС на трех спецмашинах.

Впоследствии спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.

«Предварительно причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация печи», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По данным регионального СУ СК РФ, погибший проживал один.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - отметили в следственном комитете.

Ранее в Кузнецком районе пламя уничтожило два жилых дома, гараж и повредило баню (2 кв. м). Пожару присвоили ранг (уровень сложности) 1-БИС. Он устанавливается, когда сил уже направленных на вызов соединений недостаточно, требуется привлечение резервной техники.