В Кузнецком районе огонь уничтожил 2 дома и гараж

22.11.2024 | 12:07

В ночь на пятницу, 22 ноября, в селе Старый Кряжим Кузнецкого района разбушевался огонь. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил в МЧС в 0:30.

Пламя уничтожило 2 жилых дома, гараж и повредило баню (2 кв. м). Никто из людей не пострадал.

Пожару присвоили ранг (уровень сложности) 1-БИС. Он устанавливается, когда сил уже направленных на вызов соединений недостаточно, требуется привлечение резервной техники.

«Последствия ликвидированы силами и средствами 6, 8, 9-й пожарно-спасательных частей, добровольной пожарной команды с. Махалино, работало 4 звена газодымозащитной службы», - перечислили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов УНД и ПР областного ГУ МЧС РФ.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.