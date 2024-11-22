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Происшествия

В Кузнецком районе огонь уничтожил 2 дома и гараж

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В ночь на пятницу, 22 ноября, в селе Старый Кряжим Кузнецкого района разбушевался огонь. Сигнал о возгорании на улице Набережной поступил в МЧС в 0:30.

Пламя уничтожило 2 жилых дома, гараж и повредило баню (2 кв. м). Никто из людей не пострадал.

В Кузнецком районе огонь уничтожил 2 дома и гараж

Пожару присвоили ранг (уровень сложности) 1-БИС. Он устанавливается, когда сил уже направленных на вызов соединений недостаточно, требуется привлечение резервной техники.

В Кузнецком районе огонь уничтожил 2 дома и гараж

«Последствия ликвидированы силами и средствами 6, 8, 9-й пожарно-спасательных частей, добровольной пожарной команды с. Махалино, работало 4 звена газодымозащитной службы», - перечислили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов УНД и ПР областного ГУ МЧС РФ.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото ОНД и ПР г. Кузнецка и Кузнецкого района
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