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Происшествия

В Неверкинском районе пожар унес жизнь 46-летнего мужчины

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В ночь на воскресенье, 17 ноября, в Неверкинском районе произошел пожар, при котором погиб человек.

В селе Старая Андреевка загорелся деревянный дом площадью 48 кв. метров на улице Шабаева. Ликвидацией пламени занимались пятеро спасателей, прибывших на двух спецмашинах.

В Неверкинском районе пожар унес жизнь 46-летнего мужчины

После того как огонь был потушен, они обнаружили тело 46-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Неверкинском районе пожар унес жизнь 46-летнего мужчины

«Пожарного извещателя в доме не было. Он мог бы вовремя оповестить о начавшемся пожаре и спасти человеку жизнь», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

10 ноября смертельный пожар произошел в Пензе, в частном доме на улице Дарвина (микрорайон Райки). Погибла 85-летняя хозяйка жилища.

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Источник — фото регионального ГУ МЧС России
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