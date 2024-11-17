В Неверкинском районе пожар унес жизнь 46-летнего мужчины

17.11.2024 | 10:13

В ночь на воскресенье, 17 ноября, в Неверкинском районе произошел пожар, при котором погиб человек.

В селе Старая Андреевка загорелся деревянный дом площадью 48 кв. метров на улице Шабаева. Ликвидацией пламени занимались пятеро спасателей, прибывших на двух спецмашинах.

После того как огонь был потушен, они обнаружили тело 46-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«Пожарного извещателя в доме не было. Он мог бы вовремя оповестить о начавшемся пожаре и спасти человеку жизнь», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

10 ноября смертельный пожар произошел в Пензе, в частном доме на улице Дарвина (микрорайон Райки). Погибла 85-летняя хозяйка жилища.