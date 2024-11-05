В Пензе в ДТП на улице Пролетарской погибла пенсионерка

Утром во вторник, 5 ноября, в ДТП на улице Пролетарской погибла пенсионерка. Она попала под колеса Chevrolet Lacetti.
По предварительным данным, авария произошла в 5:40 напротив дома № 20. 39-летний водитель сбил 80-летнюю женщину.
«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась», - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Роман Аллакин.
По данному факту проводится проверка.
Ранее в Пензе на улице Ставского под колеса иномарки попал 92-летний пешеход. Мужчина был осмотрен врачами и отпущен.
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