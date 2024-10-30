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Происшествия

На улице Ставского под колеса иномарки попал 92-летний пешеход

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В Пензе в среду, 30 октября, на улице Ставского случилось ДТП с пожилым пешеходом. Его сбили на зебре возле дома № 9.

На улице Ставского под колеса иномарки попал 92-летний пешеход

Кадры появились в Сети. На них видно автомобиль марки Geely, стоящий на переходе, машины полицейских и медиков.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, иномаркой управляла 30-летняя женщина, она допустила наезд на 92-летнего пешехода.

«В результате происшествия мужчина был осмотрен врачами и отпущен», - рассказали в управлении.

По данному факту проводится проверка.

Ранее у Свято-Троицкого женского монастыря 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил двух пенсионерок 1933 и 1934 года рождения. Одна из них носила звание почетного гражданина Пензы. Обе женщины скончались.

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Источник — видео и фото № 2 группы «Пенза Новости»
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