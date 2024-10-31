В Колышлейском районе огонь уничтожил частный дом

31.10.2024 | 16:41

В четверг, 31 октября, в селе Старая Потловка в Колышлейском районе случился пожар. Сгорел жилой дом.

Сообщение поступило дежурному в 3:10.

Огонь уничтожил дом площадью 82 кв. м. Жители не пострадали.

«Проводится проверка, в рамках которой будет установлена причина возникновения пожара», - сообщили специалисты областного ГУ МЧС России из отдела по Колышлейскому и Малосердобинскому районам.

Жителей региона просят внимательнее относиться к работе электроприборов и следить за состоянием проводки.

Ранее на улице Беговой на Западной Поляне загорелся частный дом площадью 200 кв. м. На тушение возгорания привлекли 9 единиц техники и 35 человек.