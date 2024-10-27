Пожар на ул. Беговой в Пензе тушили 35 спасателей

27.10.2024 | 16:19

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Пензе на улице Беговой в микрорайоне Западная Поляна загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 0:08. На тушение возгорания привлекли 9 единиц техники и 35 человек.

Дом площадью 200 кв. метров полностью сгорел. Также пламя перекинулось на оконные рамы соседнего строения, огонь охватил площадь в 10 кв. метров.

В ЧП никто не пострадал, причина возгорания сейчас устанавливается, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее сообщалось о пожаре на трассе М-5 в Мокшанском районе. На 572-м километре дороги, рядом с селом Подгорным, загорелся грузовик Foton.