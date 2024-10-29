Житель ул. 8 Марта отреагировал на крики молодой соседки о помощи

29.10.2024 | 11:59

Поздним вечером в понедельник, 28 октября, в Пензе росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, жестоко избившего сожительницу.

В 22:57 в правоохранительные органы поступил сигнал о происшествии в многоэтажном доме на улице 8 Марта. По сообщению местного жителя, из одной из квартир доносились шум и крики о помощи.

«Оперативно прибыв на место, правоохранители зашли в квартиру, в которой уже находились медики, оказывающие помощь 27-летней девушке», - уточнили в областном управлении Росгвардии.

Пензячка рассказала, что пила спиртное с сожителем и между ними возник конфликт. Мужчина избил ее, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Бойцам Росгвардии удалось найти и задержать подозреваемого в нанесении побоев. Его передали полиции для дальнейших разбирательств.