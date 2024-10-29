Сетевое издание|18+|Вторник|29 окт 2024|12:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Житель ул. 8 Марта отреагировал на крики молодой соседки о помощи

Печать
Telegram

Поздним вечером в понедельник, 28 октября, в Пензе росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, жестоко избившего сожительницу.

В 22:57 в правоохранительные органы поступил сигнал о происшествии в многоэтажном доме на улице 8 Марта. По сообщению местного жителя, из одной из квартир доносились шум и крики о помощи.

«Оперативно прибыв на место, правоохранители зашли в квартиру, в которой уже находились медики, оказывающие помощь 27-летней девушке», - уточнили в областном управлении Росгвардии.

Пензячка рассказала, что пила спиртное с сожителем и между ними возник конфликт. Мужчина избил ее, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Бойцам Росгвардии удалось найти и задержать подозреваемого в нанесении побоев. Его передали полиции для дальнейших разбирательств.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте