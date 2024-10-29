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Происшествия

На трассе М-5 под Кузнецком фуры перекрыли движение

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Во вторник, 29 октября, в Пензенской области временно ограничили движение на трассе М-5 под Кузнецком. Утром там случилось ДТП с участием большегрузов.

Последствия аварии сняли на видео, которое распространилось в соцсети «ВКонтакте». Один из большегрузов после удара выехал на обочину, другой перекрыл полосы движения, третий опрокинулся, частично оказавшись в кювете.

Пострадали ли в ДТП люди, не сообщается.

Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», с 8:30 на 779-м километре трассы ввели реверсивное движение на время устранения последствий аварии.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать скоростной режим.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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