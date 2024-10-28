Сетевое издание|18+|Понедельник|28 окт 2024|18:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На 29 октября в Пензе наметили массовое отключение отопления

Печать
Telegram

Во вторник, 29 октября, часть Первомайского района Пензы на полдня останется без отопления и горячей воды. О массовом отключении ресурса предупредила управляющая компания «Надежда-6».

Причина во временной остановке работы котельной «Южная».

«Работы будут производиться с 9:30 до 15:00», - уточнили в «Надежде-6».

25 октября из-за ремонта на магистрали ресурсоснабжающая организация отключила от подачи тепла сразу два пункта. Батареи остыли во всех домах микрорайона Терновка.

24 октября на день было приостановлено теплоснабжение в Заводском районе Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте