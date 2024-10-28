На 29 октября в Пензе наметили массовое отключение отопления

Во вторник, 29 октября, часть Первомайского района Пензы на полдня останется без отопления и горячей воды. О массовом отключении ресурса предупредила управляющая компания «Надежда-6».
Причина во временной остановке работы котельной «Южная».
«Работы будут производиться с 9:30 до 15:00», - уточнили в «Надежде-6».
25 октября из-за ремонта на магистрали ресурсоснабжающая организация отключила от подачи тепла сразу два пункта. Батареи остыли во всех домах микрорайона Терновка.
24 октября на день было приостановлено теплоснабжение в Заводском районе Пензы.
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