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Общество

Жители Заводского района Пензы на сутки остались без тепла

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В четверг, 24 октября, с 9:00 запланировано отключение теплоснабжения в многоквартирных домах в Заводском районе Пензы.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это связано с устранением дефекта на тепломагистрали.

Ресурс предполагается подключить в 8:00 пятницы, 25 октября.

Энергетики напомнили, что проведение работ планировалось заранее, однако жители Заводского района возмущаются такой ситуацией.

«Ул. Докучаева, ул. Беляева, ул. Циолковского - отключили отопление на сутки. Аварийная служба сказала, что будут проводить ремонтные работы. И что вам летом не проводить эти ремонтные работы? Почему обязательно нужно включить отопление, потом выключить?» - высказался подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Об отсутствии отопления также сообщили жители улицы Ленина, 20, и Кулибина, 11.

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