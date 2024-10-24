Жители Заводского района Пензы на сутки остались без тепла

24.10.2024 | 09:01

В четверг, 24 октября, с 9:00 запланировано отключение теплоснабжения в многоквартирных домах в Заводском районе Пензы.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это связано с устранением дефекта на тепломагистрали.

Ресурс предполагается подключить в 8:00 пятницы, 25 октября.

Энергетики напомнили, что проведение работ планировалось заранее, однако жители Заводского района возмущаются такой ситуацией.

«Ул. Докучаева, ул. Беляева, ул. Циолковского - отключили отопление на сутки. Аварийная служба сказала, что будут проводить ремонтные работы. И что вам летом не проводить эти ремонтные работы? Почему обязательно нужно включить отопление, потом выключить?» - высказался подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Об отсутствии отопления также сообщили жители улицы Ленина, 20, и Кулибина, 11.