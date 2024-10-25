В Пензе отключили отопление во всей Терновке

25.10.2024 | 09:15

В Пензе центральные тепловые пункты № 27 и 50 прекратили подачу ресурса. Об этом утром в пятницу, 25 октября, проинформировали в управляющей компании «Надежда-6».

«Под отключение отопления попали все дома микрорайона Терновка», - говорится в сообщении.

В УК уточнили, что это произошло в связи с ремонтом магистрали.

Планируется, что работы завершатся в 19:00.

24 октября с 9:00 было отключено теплоснабжение в Заводском районе Пензы. Предполагалось, что батареи начнут теплеть в 8:00 пятницы, 25 октября, однако уже в 18:30 ресурсники отчитались, что работы завершены и ведется заполнение системы.

Тем не менее жители Заводского района сообщили, что тепло появилось не во всех домах.

«На Шмидта, 24, так и нет отопления и горячей воды! Как можете это объяснить?», «На Циолковского, 35, отопления нет, в подающей трубе ти-ши-на!»- написали они в телеграм-канале теплоснабжающей организации.