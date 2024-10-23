Пьяный пензенец ранним утром бросался на прохожих и матерился

Во вторник, 22 октября, в историческом центре Пензы произошел инцидент. На улице Белинского, расположенной вдоль сквера имени Лермонтова, правоохранители задержали горожанина, который вел себя неадекватно.
Сообщение о том, что парень пристает к ранним прохожим, поступило экипажу вневедомственной охраны в 6:40. Правоохранители немедленно прибыли на место.
«Перебравший с алкоголем 22-летний молодой человек пытался спровоцировать граждан, матерился и бегал по улицам», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Пьяного дебошира задержали и передали сотрудникам полиции.
Днем раньше в торговом центре на улице Аустрина росгвардейцы задержали нетрезвого хулигана, который опрокидывал прилавки с продуктами, нецензурно бранился и пытался подраться с охранником.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀