Пьяный пензенец устроил погром в торговом центре на Севере

22.10.2024 | 08:27

В понедельник, 21 октября, в торговом центре на улице Аустрина в Пензе: нетрезвый посетитель устроил дебош.

Тревожная сигнализация сработала в 21:00. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

«Испуганные продавцы рассказали, что в магазин забежал пьяный мужчина и начал опрокидывать прилавки с продуктами, громко материться и провоцировать охранника на драку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Бойцы задержали 49-летнего мужчину и доставили в отдел полиции.

В январе этого года аналогичный случай произошел в Кузнецке. Мужчина зашел в магазин на улице Леваневского и начал крушить полки, швырять в стеклянные витрины бутылки с напитками, обрушивать штабели ящиков с товаром. Оказалось, что дебошир - отец девушки-кассира, который посчитал, что его дочери не полностью выдали зарплату.