Сетевое издание|18+|Вторник|22 окт 2024|09:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пьяный пензенец устроил погром в торговом центре на Севере

Печать
Telegram

В понедельник, 21 октября, в торговом центре на улице Аустрина в Пензе: нетрезвый посетитель устроил дебош.

Тревожная сигнализация сработала в 21:00. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

«Испуганные продавцы рассказали, что в магазин забежал пьяный мужчина и начал опрокидывать прилавки с продуктами, громко материться и провоцировать охранника на драку», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Бойцы задержали 49-летнего мужчину и доставили в отдел полиции.

В январе этого года аналогичный случай произошел в Кузнецке. Мужчина зашел в магазин на улице Леваневского и начал крушить полки, швырять в стеклянные витрины бутылки с напитками, обрушивать штабели ящиков с товаром. Оказалось, что дебошир - отец девушки-кассира, который посчитал, что его дочери не полностью выдали зарплату.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте