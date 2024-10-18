После жесткого ДТП под Пензой госпитализировали двух мужчин

18.10.2024 | 13:51

В четверг, 17 октября, под Пензой случилось жесткое ДТП с участием двух машин. Одна из них после удара вылетела в кювет.

По предварительным данным, авария произошла в 16:15 на 6-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. Столкнулись «Лада-Гранта» с 52-летним мужчиной за рулем и «Лада-Калина» с 26-летним водителем, после чего последний съехал в кювет.

Шофер и 21-летний пассажир «Калины» получили травмы. Молодым людям потребовалась госпитализация.

Водителя «Гранты» после оказания медицинской помощи отпустили.

По данному факту проводится проверка.

«Уважаемые водители, во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, при выполнении маневра обгона убедиться в его безопасности», - сообщила инспектор управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.