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Происшествия

В Сурске ДТП унесло жизнь 55-летнего водителя «Лады»

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В городе Сурске Городищенского района водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в световую опору.

ДТП случилось около 18:50 12 октября напротив дома № 1 на улице Островского. Снимок последствий аварии опубликовал местный телеграм-канал.

55-летний автомобилист получил тяжелые травмы, он скончался в машине скорой помощи, сообщили в ГАИ по Пензенской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Похожее ДТП случилось 6 октября на трассе Городище - Сурск около села Можарка Городищенского района. 38-летний водитель Toyota Camry потерял управление. Машина слетела в кювет и врезалась в электрическую опору. Мужчина погиб на месте.

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Источник — фото канала «Подслушано Городищенский район»
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