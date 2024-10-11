В Лопатинском районе пожар унес жизни двух человек

11.10.2024 | 08:39

В четверг, 10 октября, на улице Набережной в селе Луначарском Лопатинского района случился пожар, в котором погибли 2 человека.

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 23:30. Пламя уничтожило деревянный 2-квартирный жилой дом площадью 180 кв. м, деревянные надворные постройки общей площадью 200 кв. м, а также автомобиль и мототехнику.

С огнем боролись 8 пожарных, использовалось 4 единицы техники.

При проливке и разборке конструкций были обнаружены погибшими 51-летний мужчина и 48-летняя женщина. Пожарного извещателя в доме не было.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.