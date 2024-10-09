Сетевое издание|18+|Среда|9 окт 2024|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенском районе женщина за рулем совершила два ДТП

Печать
Telegram

Вечером во вторник, 8 октября, в Пензенском районе женщина за рулем попала в две аварии подряд.

Видео и фото с места происшествия появились в Сети. Как написали свидетели, первое ДТП случилось в селе Саловка, второе - на тамбовской трассе, недалеко от поворота на этот населенный пункт.

В Госавтоинспекции рассказали подробности.

По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 10 на улице Новой в селе Саловка столкнулись Chevrolet Aveo, которым управляла 34-летняя женщина, и ВАЗ-2107 с 64-летним водителем.

После этого женщина попыталась скрыться и въехала в отбойник на 267-м километре трассы Тамбов - Пенза.

«Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения», - уточнили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото «ДТП Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте