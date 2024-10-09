В Пензенском районе женщина за рулем совершила два ДТП

09.10.2024 | 10:52

Вечером во вторник, 8 октября, в Пензенском районе женщина за рулем попала в две аварии подряд.

Видео и фото с места происшествия появились в Сети. Как написали свидетели, первое ДТП случилось в селе Саловка, второе - на тамбовской трассе, недалеко от поворота на этот населенный пункт.

В Госавтоинспекции рассказали подробности.

По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 10 на улице Новой в селе Саловка столкнулись Chevrolet Aveo, которым управляла 34-летняя женщина, и ВАЗ-2107 с 64-летним водителем.

После этого женщина попыталась скрыться и въехала в отбойник на 267-м километре трассы Тамбов - Пенза.

«Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения», - уточнили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.