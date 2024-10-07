Названа предварительная причина трагедии в поселке Сура

07.10.2024 | 18:02

В Никольском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 34-летнего мужчины при пожаре в поселке Сура.

Трагедия случилась ночью в воскресенье, 6 октября, на улице Песчаной. Пламя уничтожило деревянные дом, террасу и хозяйственные постройки. Также сгорел ВАЗ-2112. Общая площадь, пройденная огнем, составила 200 кв. м.

При разборе конструкций после ликвидации пожара нашли тело мужчины.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, возгорание произошло в бане из-за перекала печи. Затем пламя перекинулось на дом.

После проведения проверки примут процессуальное решение.