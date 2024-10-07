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Происшествия

В Никольском районе в сгоревшем доме нашли тело молодого мужчины

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В ночь на воскресенье, 6 октября, в поселке Сура Никольского района случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 23:12.

В Никольском районе в сгоревшем доме нашли тело молодого мужчины

На улице Песчаной пламя уничтожило деревянные дом, террасу и хозяйственные постройки. Также сгорел ВАЗ-2112. Общая площадь, пройденная огнем, составила 200 кв. м.

В Никольском районе в сгоревшем доме нашли тело молодого мужчины

«На тушение привлекалось 9 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в пресс-службе управления.

В Никольском районе в сгоревшем доме нашли тело молодого мужчины

При разборе конструкций был обнаружен труп 34-летнего мужчины. По факту пожара сейчас проводится проверка.

В Никольском районе в сгоревшем доме нашли тело молодого мужчины

Также ЧП случилось на улице Дружбы в городе Каменка Каменского района.

«В одной из квартир многоквартирного дома обгорела тумбочка на площади 0,5 кв. м. Пострадала женщина 54 лет, еще 2 человека были спасены. Предварительно, неосторожность при курении стала причиной пожара», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в селе Каменка Кузнецкого района огонь уничтожил срубовую конюшню площадью 21 кв. м и баню размером 18 кв. м на улице Молодежной. Никто не пострадал.

В целом за сутки в Пензенской области было потушено 6 пожаров.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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