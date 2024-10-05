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Происшествия

На трассе у Каменки столкнулись три автомобиля

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В субботу, 5 октября, на трассе Пенза - Тамбов на повороте к Каменке случилось серьезное ДТП с участием 3 автомобилей.

О нем в Сети сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла на 209-м километре трассы. Столкнулись большегруз, кроссовер и легковой автомобиль.

На трассе у Каменки столкнулись три автомобиля

Последствия ДТП запечатлели на видео. От удара грузовик вылетел в кювет и опрокинулся. У кроссовера и легковой машины сильно деформированы задние части кузовов.

На трассе у Каменки столкнулись три автомобиля

Сколько человек пострадало в аварии, не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

Предварительно, очевидцы отметили, что в аварии никто не погиб.

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Источник — видео Сергея
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