На трассе у Каменки столкнулись три автомобиля

05.10.2024 | 16:16

В субботу, 5 октября, на трассе Пенза - Тамбов на повороте к Каменке случилось серьезное ДТП с участием 3 автомобилей.

О нем в Сети сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла на 209-м километре трассы. Столкнулись большегруз, кроссовер и легковой автомобиль.

Последствия ДТП запечатлели на видео. От удара грузовик вылетел в кювет и опрокинулся. У кроссовера и легковой машины сильно деформированы задние части кузовов.

Сколько человек пострадало в аварии, не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

Предварительно, очевидцы отметили, что в аварии никто не погиб.