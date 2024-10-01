В Кузнецке нашли дезориентированного 19-летнего парня

01.10.2024 | 08:43

Сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области помогли в розыске 19-летнего жителя одного из сел Кузнецкого района.

Парень перестал выходить на связь. Поздним вечером 30 сентября обеспокоенные родители обратились в полицию. Наряды правоохранителей подключились к поискам.

«В результате оперативной работы росгвардейцам удалось найти пропавшего в течение 2 часов. Он находился в городе Кузнецке на улице 60-летия ВЛКСМ», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Молодой человек был дезориентирован. Стражи порядка осмотрели его: нужно было убедиться, что юноше не требуется помощь медиков. Затем его передали родителям.

Сотрудники Росгвардии часто оказывают помощь в розыске потерявшихся взрослых и детей. Так, 13 июня в Пензе пропал 5-летний ребенок, гулявший с матерью во дворе своего дома на улице Московской. Росгвардейцы нашли мальчика на остановке на улице Суворова.