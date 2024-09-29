В районе набережной в центре Пензы загорелась баня

В воскресенье, 29 сентября, в районе набережной в центре Пензы случился крупный пожар. Загорелась баня на улице Транспортной.
Очевидцы выложили кадры в Сеть. На них запечатлен густой столб черного дыма, поднимающийся над противоположным от «Ростка» берегом.
Подразделения работают на месте, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
Информация уточняется.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям необходимо быть предельно осторожными. Разведение открытого огня запрещено.
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